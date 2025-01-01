Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Filmography
Aleksandr Belkovich
Aleksandr Belkovich
Aleksandr Belkovich
Date of Birth
22 November 1984
Age
40 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
0.0
Prosto kuhnya
(2017)
0.0
Kuhnya po lyubvi
(2022)
0.0
Sasha zharit nashe
(2021)
Filmography
Genre
All
Comedy
Reality-TV
Year
All
2023
2022
2021
2017
All
5
TV Shows
5
Actor
5
Galya, u nas otmena
Comedy
2023, Russia
Kuhnya po lyubvi
Reality-TV
2022, Russia
100 mest, gde poest
Reality-TV
2022, Russia
Sasha zharit nashe
Reality-TV
2021, Russia
Prosto kuhnya
Reality-TV
2017, Russia
