Aleksandr Belkovich
Kinoafisha Persons Aleksandr Belkovich

Date of Birth
22 November 1984
Age
40 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Prosto kuhnya 0.0
Prosto kuhnya (2017)
Kuhnya po lyubvi 0.0
Kuhnya po lyubvi (2022)
Sasha zharit nashe 0.0
Sasha zharit nashe (2021)

Filmography

Genre
Year
All 5 TV Shows 5 Actor 5
Galya, u nas otmena
Comedy 2023, Russia
Kuhnya po lyubvi
Reality-TV 2022, Russia
100 mest, gde poest
Reality-TV 2022, Russia
Sasha zharit nashe
Reality-TV 2021, Russia
Prosto kuhnya
Reality-TV 2017, Russia
