Andrey Olefirenko
Andrey Olefirenko
Date of Birth
27 May 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Gemini
Popular Films
7.7
Nochnoy rezhim
(2022)
6.4
Leto 1941 goda
(2022)
0.0
Otpusk za period sluzhby
(2019)
8
6.4
Leto 1941 goda
Leto 1941 goda
War, Action
2022, Kazakhstan
Watch trailer
7.7
Nochnoy rezhim
Nochnoy rezhim
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
Otpusk za period sluzhby
Action, Crime, Detective
2019, Russia
Zlaya sudba
Drama, Romantic
2016, Russia
Istina v vine
Romantic
2015, Russia
Doch za otca
Drama, Crime, Romantic
2015, Russia
Sila lyubvi
Drama, Romantic
2014, Russia
Lyubov kak neschastnyy sluchay
Drama, Romantic
2012, Russia
