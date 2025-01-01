Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Andrey Olefirenko
Andrey Olefirenko
Kinoafisha Persons Andrey Olefirenko

Andrey Olefirenko

Date of Birth
27 May 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Gemini

Popular Films

Nochnoy rezhim 7.7
Nochnoy rezhim (2022)
Leto 1941 goda 6.4
Leto 1941 goda (2022)
Otpusk za period sluzhby 0.0
Otpusk za period sluzhby (2019)

Filmography

Genre
Year
All 8 Films 2 TV Shows 6 Actor 8
Leto 1941 goda 6.4
Leto 1941 goda Leto 1941 goda
War, Action 2022, Kazakhstan
Watch trailer
Nochnoy rezhim 7.7
Nochnoy rezhim Nochnoy rezhim
Thriller 2022, Russia
Watch trailer
Otpusk za period sluzhby
Otpusk za period sluzhby
Action, Crime, Detective 2019, Russia
Zlaya sudba
Zlaya sudba
Drama, Romantic 2016, Russia
Istina v vine
Istina v vine
Romantic 2015, Russia
Doch za otca
Doch za otca
Drama, Crime, Romantic 2015, Russia
Sila lyubvi
Sila lyubvi
Drama, Romantic 2014, Russia
Lyubov kak neschastnyy sluchay
Lyubov kak neschastnyy sluchay
Drama, Romantic 2012, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more