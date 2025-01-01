Menu
Date of Birth
6 December 1972
Age
52 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Black Crab 6.3
Black Crab (2022)

Filmography

Genre
Year
Black Crab 6.3
Black Crab Svart krabba
Action, Adventure, Sci-Fi 2022, Sweden
