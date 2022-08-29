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Neville Archambault
Neville Archambault
Kinoafisha
Persons
Neville Archambault
Neville Archambault
Neville Archambault
Date of Birth
8 June 1956
Age
66 years old
Zodiac sign
Gemini
Date of death
29 August 2022
Actor type
Horror actor
,
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
5.1
13 Cameras
(2015)
4.3
Mean Spirited
(2022)
Filmography
4.3
Mean Spirited
Mean Spirited
Comedy, Horror
2022, USA
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5.1
13 Cameras
13 Cameras
Crime, Drama, Horror
2015, USA
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