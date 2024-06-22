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Lala Mnatsakanyan
Lala Mnatsakanyan
Kinoafisha
Persons
Lala Mnatsakanyan
Lala Mnatsakanyan
Lala Mnatsakanyan
Date of Birth
8 November 1957
Age
66 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
22 June 2024
Actor type
Comedy actress
Popular Films
6.5
Mer Baky 4
(2021)
Filmography
6.5
Mer Baky 4
Mer Baky 4
Comedy
2021, Armenia
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