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Lala Mnatsakanyan
Lala Mnatsakanyan Lala Mnatsakanyan
Kinoafisha Persons Lala Mnatsakanyan

Lala Mnatsakanyan

Lala Mnatsakanyan

Date of Birth
8 November 1957
Age
66 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
22 June 2024
Actor type
Comedy actress

Popular Films

Mer Baky 4 6.5
Mer Baky 4 (2021)

Filmography

Mer Baky 4 6.5
Mer Baky 4 Mer Baky 4
Comedy 2021, Armenia
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