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Lena Girard Voss
Lena Girard Voss
Kinoafisha
Persons
Lena Girard Voss
Lena Girard Voss
Lena Girard Voss
Actor type
Dramatic actress
Popular Films
7.2
Playground
(2021)
6.8
Our Struggles
(2018)
Filmography
7.2
Playground
La naissance des arbres
Drama
2021, Belgium
Watch trailer
6.8
Our Struggles
Nos batailles
Drama
2018, Belgium / France
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