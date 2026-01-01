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Lena Girard Voss
Lena Girard Voss Lena Girard Voss
Kinoafisha Persons Lena Girard Voss

Lena Girard Voss

Lena Girard Voss

Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Playground 7.2
Playground (2021)
Our Struggles 6.8
Our Struggles (2018)

Filmography

Playground 7.2
Playground La naissance des arbres
Drama 2021, Belgium
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Our Struggles 6.8
Our Struggles Nos batailles
Drama 2018, Belgium / France
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