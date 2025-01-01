Menu
Ali Zamani
Ali Zamani
Kinoafisha
Persons
Ali Zamani
Ali Zamani
Ali Zamani
Date of Birth
11 October 1980
Age
44 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
4.3
C.I.Ape
(2021)
3.0
Angels Fallen
(2020)
2.8
The Last Exorcist
(2020)
Filmography
Genre
All
Comedy
Family
Horror
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2021
2020
All
3
Films
3
Director
2
Producer
1
4.3
C.I.Ape
C.I.Ape
Comedy, Family
2021, France
Watch trailer
2.8
The Last Exorcist
The Last Exorcist
Horror, Thriller
2020, USA
3
Angels Fallen
Angels Fallen
Horror, Sci-Fi
2020, USA
