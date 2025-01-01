Menu
Ali Zamani
Date of Birth
11 October 1980
Age
44 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

C.I.Ape 4.3
C.I.Ape (2021)
Angels Fallen 3.0
Angels Fallen (2020)
The Last Exorcist 2.8
The Last Exorcist (2020)

Filmography

C.I.Ape 4.3
C.I.Ape
Comedy, Family 2021, France
The Last Exorcist 2.8
The Last Exorcist
Horror, Thriller 2020, USA
Angels Fallen 3
Angels Fallen
Horror, Sci-Fi 2020, USA
