Aleksey Krivenya
Aleksey Krivenya
Aleksey Krivenya
Actor type
Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
7.3
Russkaya doroga
(2024)
6.2
Dva
(2021)
5.8
Galya, u nas otmena
(2023)
Filmography
5
Actor
6
DomoCHATcy
Comedy
2025, Russia
7.3
Russkaya doroga
Comedy, Reality-TV
2024, Russia
5.8
Galya, u nas otmena
Comedy
2023, Russia
INTuristy
Reality-TV
2022, Russia
6.2
Dva
Comedy
2021, Russia
Bud moim parnem
Romantic
, Russia
