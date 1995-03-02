Menu
Alnura Zhumataeva

Date of Birth
2 March 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Paralimpiets 8.3
Paralimpiets (2022)
0.0
Shaman (2025)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actress 2
Shaman
Detective, Mystery, Drama 2025, Russia
Biography, Sport, Drama 2022, Kazakhstan
