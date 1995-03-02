Menu
Alnura Zhumataeva
Alnura Zhumataeva
Date of Birth
2 March 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
8.3
Paralimpiets
(2022)
0.0
Shaman
(2025)
Filmography
Genre
All
Biography
Detective
Drama
Mystery
Sport
Year
All
2025
2022
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actress
2
Shaman
Detective, Mystery, Drama
2025, Russia
8.3
Paralimpiets
Paralimpiets
Biography, Sport, Drama
2022, Kazakhstan
Watch trailer
