Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maksim Ivanov
Maksim Ivanov Maksim Ivanov
Kinoafisha Persons Maksim Ivanov

Maksim Ivanov

Maksim Ivanov

Date of Birth
30 April 2014
Age
11 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine 8.1
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine (2023)
Nulevoy pacient 7.7
Nulevoy pacient (2022)
Emergency Landing 7.2
Emergency Landing (2023)

Filmography

Genre
Year
Slepoj metod–3
Slepoj metod–3
Detective 2024, Russia
Samogon 5.6
Samogon
War, Drama 2024, Russia
Kogda lyubov sovsem ne zhdesh
Kogda lyubov sovsem ne zhdesh
Romantic 2024, Russia
Zaklyate. Shyopot vedm 6.1
Zaklyate. Shyopot vedm Zaklyate. Shyopot vedm
Horror, Thriller 2024, Russia
Watch trailer
Pole chudes 5.7
Pole chudes Pole chudes
Comedy 2024, Russia
Watch trailer
Sluchaynyy brak
Sluchaynyy brak
Romantic 2023, Russia
Neokonchennaya svadba
Neokonchennaya svadba
Romantic 2023, Russia
Emergency Landing 7.2
Emergency Landing Na solntse, vdol ryadov kukuruzy
Drama, Action 2023, Russia
Watch trailer
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine 8.1
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine SolFasol
Family 2023, Russia
Watch trailer
Nulevoy pacient 7.7
Nulevoy pacient
Drama 2022, Russia
Zamerzshie 6
Zamerzshie
Detective, Thriller, Crime 2022, Russia
The One 7
The One Odna
Adventure, Catastrophe 2022, Russia
Watch trailer
Imperator 6.2
Imperator Imperator
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator 6.6
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
History, Documentary 2022, Russia
Watch trailer
Mental 6.7
Mental
Thriller, Comedy 2021, Russia
Detektiv na million
Detektiv na million
Detective 2020, Russia
Magomaev 6.3
Magomaev
Drama, Music, Romantic 2020, Russia
Raduga v podnebese
Raduga v podnebese
Romantic 2018, Russia
Kem my ne stanem 2.1
Kem my ne stanem Kem my ne stanem
Romantic 2018, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more