Maksim Ivanov
Maksim Ivanov
Maksim Ivanov
Maksim Ivanov
Maksim Ivanov
Date of Birth
30 April 2014
Age
11 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic hero, Dramatic actor, Comedy actor
Popular Films
8.1
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
(2023)
7.7
Nulevoy pacient
(2022)
7.2
Emergency Landing
(2023)
Filmography
Slepoj metod–3
Detective
2024, Russia
5.6
Samogon
War, Drama
2024, Russia
Kogda lyubov sovsem ne zhdesh
Romantic
2024, Russia
6.1
Zaklyate. Shyopot vedm
Zaklyate. Shyopot vedm
Horror, Thriller
2024, Russia
Watch trailer
5.7
Pole chudes
Pole chudes
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Sluchaynyy brak
Romantic
2023, Russia
Neokonchennaya svadba
Romantic
2023, Russia
7.2
Emergency Landing
Na solntse, vdol ryadov kukuruzy
Drama, Action
2023, Russia
Watch trailer
8.1
Parts of Happiness, or Salt Beans Mezzanine
SolFasol
Family
2023, Russia
Watch trailer
7.7
Nulevoy pacient
Drama
2022, Russia
6
Zamerzshie
Detective, Thriller, Crime
2022, Russia
7
The One
Odna
Adventure, Catastrophe
2022, Russia
Watch trailer
6.2
Imperator
Imperator
Drama
2022, Russia
Watch trailer
6.6
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
History, Documentary
2022, Russia
Watch trailer
6.7
Mental
Thriller, Comedy
2021, Russia
Detektiv na million
Detective
2020, Russia
6.3
Magomaev
Drama, Music, Romantic
2020, Russia
Raduga v podnebese
Romantic
2018, Russia
2.1
Kem my ne stanem
Kem my ne stanem
Romantic
2018, Russia
