Aleksandr Marin
Kinoafisha Persons Aleksandr Marin

Date of Birth
30 September 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Papa Mia 0.0
Papa Mia (2025)
Samka bogomola 0.0
Samka bogomola (2021)
Vyzhivshie: Iona 0.0
Vyzhivshie: Iona (2021)

Filmography

Papa Mia
Comedy 2025, Russia
Samka bogomola
Drama, Crime, Thriller 2021, Russia
Vyzhivshie: Iona
Sci-Fi, Thriller, Drama 2021, Russia
Bratya
Drama , Russia
