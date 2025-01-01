Menu
Filmography
Aleksandr Marin
Aleksandr Marin
Aleksandr Marin
Date of Birth
30 September 1958
Age
67 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
0.0
Papa Mia
(2025)
0.0
Samka bogomola
(2021)
0.0
Vyzhivshie: Iona
(2021)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2025
2021
All
4
Films
1
TV Shows
3
Actor
4
Papa Mia
Comedy
2025, Russia
Samka bogomola
Drama, Crime, Thriller
2021, Russia
Vyzhivshie: Iona
Sci-Fi, Thriller, Drama
2021, Russia
Bratya
Drama
, Russia
