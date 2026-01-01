Menu
Mariam Mano
Date of Birth
10 May 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress, The Adventurer, Dramatic actress

Popular Films

Manyunya 7.8
Manyunya (2021)
Manyunya v kino 7.7
Manyunya v kino (2022)
Simon 6.9
Simon (2025)

Filmography

Genre
Year
Simon 6.9
Simon
Drama, Comedy 2025, Russia
Manyunya. Den rozhdeniya Ba 6.8
Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family 2025, Russia
Manyunya v kino 7.7
Manyunya v kino
Comedy 2022, Russia
Manyunya 7.8
Manyunya
Adventure, Comedy 2021, Russia
