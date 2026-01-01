Menu
Mariam Mano
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
10 May 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actress, The Adventurer, Dramatic actress
Popular Films
7.8
Manyunya
7.7
Manyunya v kino
6.9
Simon
Filmography
2
Actress
4
6.9
Simon
Drama, Comedy
2025, Russia
6.8
Manyunya. Den rozhdeniya Ba
Adventure, Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
7.7
Manyunya v kino
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
7.8
Manyunya
Adventure, Comedy
2021, Russia
