Aleksey Rodionov
Aleksey Rodionov
Aleksey Rodionov
Date of Birth
17 November 2010
Age
14 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
0.0
Moya mama — shpion
(2023)
0.0
Krasnoe ozero
(2025)
0.0
#Yazhotec
(2021)
Filmography
Krasnoe ozero
Fantasy
2025, Russia
Гатчина. Молчание Сильвии
Гатчина. Молчание Сильвии
Documentary, War
2024, Russia
Moya mama — shpion
Comedy, Action
2023, Russia
#Yazhotec
Comedy
2021, Russia
Semeyka
Comedy
2021, Russia
Tri druga, klad i matros Koshka
Tri druga, klad i matros Koshka
Adventure
, Russia
