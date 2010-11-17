Menu
Aleksey Rodionov

Date of Birth
17 November 2010
Age
14 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Krasnoe ozero (2025)
Filmography

Genre
Year
Krasnoe ozero
Fantasy 2025, Russia
Documentary, War 2024, Russia
Moya mama — shpion
Comedy, Action 2023, Russia
#Yazhotec
Comedy 2021, Russia
Semeyka
Comedy 2021, Russia
Adventure , Russia
