Alexis Louder
Alexis Louder
Date of Birth
31 August 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
6.1
Copshop
(2021)
5.8
Faceless After Dark
(2023)
0.0
The Terminal List
(2022)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Drama
Fantasy
Thriller
Year
All
2023
2022
2021
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actress
4
The Changeling
Drama, Adventure, Fantasy
2023, USA
5.8
Faceless After Dark
Faceless After Dark
Thriller
2023, USA
The Terminal List
Drama, Thriller
2022, USA
6.1
Copshop
Copshop
Action, Thriller
2021, USA
Watch trailer
