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Ksenia Khairova
Ksenia Khairova Ksenia Khairova
Kinoafisha Persons Ksenia Khairova

Ksenia Khairova

Ksenia Khairova

Date of Birth
29 March 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

Kapkan dlya monstra 6.9
Kapkan dlya monstra (2021)
Spasti bossa 6.7
Spasti bossa (2012)
Horoshie ruki 6.6
Horoshie ruki (2014)

Filmography

Neokonchennaya svadba
Neokonchennaya svadba
Romantic, 2023, Russia
Kapkan dlya monstra 6.9
Kapkan dlya monstra
Thriller, Mystery, 2021, Russia
Izbrannica
Izbrannica
Romantic, 2015, Ukraine
Horoshie ruki 6.6
Horoshie ruki
Crime 2014, Russia
Spasti bossa 6.7
Spasti bossa
Drama, Romantic 2012, Russia
Asya
Asya Asya
Drama 2011, Russia
Dochki-materi 5
Dochki-materi
Drama, Romantic 2007, Russia
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