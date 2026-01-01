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Ksenia Khairova
Ksenia Khairova
Kinoafisha
Persons
Ksenia Khairova
Ksenia Khairova
Ksenia Khairova
Date of Birth
29 March 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Thriller heroine
Popular Films
6.9
Kapkan dlya monstra
(2021)
6.7
Spasti bossa
(2012)
6.6
Horoshie ruki
(2014)
Filmography
Neokonchennaya svadba
Romantic,
2023, Russia
6.9
Kapkan dlya monstra
Thriller, Mystery,
2021, Russia
Izbrannica
Romantic,
2015, Ukraine
6.6
Horoshie ruki
Crime
2014, Russia
6.7
Spasti bossa
Drama, Romantic
2012, Russia
Asya
Asya
Drama
2011, Russia
5
Dochki-materi
Drama, Romantic
2007, Russia
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