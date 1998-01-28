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Kseniya Guseva
Kseniya Guseva
Kinoafisha
Persons
Kseniya Guseva
Kseniya Guseva
Kseniya Guseva
Date of Birth
28 January 1998
Age
28 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.8
Frendzona
(2021)
7.8
Galka
(2024)
6.2
Yunost
(2023)
Filmography
Ya svoboden
Comedy, Drama
2026, Russia
7.8
Galka
Romantic
2024, Russia
5.7
Baba Yaga spasaet Novyy god
Baba Yaga spasaet Novyy god
Family, Adventure
2024, Russia
Watch trailer
6
Nastupit leto
Nastupit leto
Crime, Drama
2024, Russia / Germany
Watch trailer
6.2
Yunost
Comedy
2023, Russia
5.2
Milicioner s Rublevki
Comedy, Crime
2021, Russia
Perekati-pole
Drama, Romantic
2021, Russia
7.8
Frendzona
Romantic, Drama
2021, Russia
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