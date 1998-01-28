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Kseniya Guseva
Kseniya Guseva Kseniya Guseva
Kinoafisha Persons Kseniya Guseva

Kseniya Guseva

Kseniya Guseva

Date of Birth
28 January 1998
Age
28 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Frendzona 7.8
Frendzona (2021)
Galka 7.8
Galka (2024)
Yunost 6.2
Yunost (2023)

Filmography

Ya svoboden
Comedy, Drama 2026, Russia
Galka 7.8
Galka
Romantic 2024, Russia
Baba Yaga spasaet Novyy god 5.7
Baba Yaga spasaet Novyy god Baba Yaga spasaet Novyy god
Family, Adventure 2024, Russia
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Nastupit leto 6
Nastupit leto Nastupit leto
Crime, Drama 2024, Russia / Germany
Watch trailer
Yunost 6.2
Yunost
Comedy 2023, Russia
Milicioner s Rublevki 5.2
Milicioner s Rublevki
Comedy, Crime 2021, Russia
Perekati-pole
Perekati-pole
Drama, Romantic 2021, Russia
Frendzona 7.8
Frendzona
Romantic, Drama 2021, Russia
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