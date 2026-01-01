Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mariya Berseneva
Mariya Berseneva
Kinoafisha
Persons
Mariya Berseneva
Mariya Berseneva
Mariya Berseneva
Date of Birth
30 May 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
7.0
Neizvestnyy
(2017)
6.8
Bablo
(2010)
6.7
Rajskij
(2024)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Family
History
Romantic
Year
All
2024
2021
2020
2017
2014
2012
2010
2006
All
11
Films
5
TV Shows
6
Actress
11
6.7
Rajskij
Detective
2024, Russia
Все в сад!
Все в сад!
History
2021, Russia
Eralash v kino!
Eralash v kino!
Family
2021, Russia
Chuzhoy rebenok
Romantic
2020, Russia
5.6
Mayor i magiya
Comedy, Detective
2017, Russia
Ne v dengah schaste
Drama
2017, Russia
7
Neizvestnyy
Detective
2017, Russia
5.3
S 8 marta, muzhchiny!
S 8 marta, muzhchiny!
Comedy
2014, Russia / Belarus
Watch trailer
6.6
Bez sleda
Crime, Drama
2012, Russia
6.8
Bablo
Bablo
Comedy
2010, Russia
Watch trailer
6.6
Zdravstvuyte, my vasha krysha
Zdravstvuyte, my vasha krysha
Comedy
2006, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree