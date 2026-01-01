Mariya Berseneva

Menu
Date of Birth
30 May 1981
Age
44 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Neizvestnyy 7.0
Neizvestnyy (2017)
Bablo 6.8
Bablo (2010)
Rajskij 6.7
Rajskij (2024)

Filmography

Genre
Year
Rajskij 6.7
Rajskij
Detective 2024, Russia
Все в сад!
Все в сад! Все в сад!
History 2021, Russia
Eralash v kino!
Eralash v kino! Eralash v kino!
Family 2021, Russia
Chuzhoy rebenok
Chuzhoy rebenok
Romantic 2020, Russia
Mayor i magiya 5.6
Mayor i magiya
Comedy, Detective 2017, Russia
Ne v dengah schaste
Ne v dengah schaste
Drama 2017, Russia
Neizvestnyy 7
Neizvestnyy
Detective 2017, Russia
S 8 marta, muzhchiny! 5.3
S 8 marta, muzhchiny! S 8 marta, muzhchiny!
Comedy 2014, Russia / Belarus
Watch trailer
Bez sleda 6.6
Bez sleda
Crime, Drama 2012, Russia
Bablo 6.8
Bablo Bablo
Comedy 2010, Russia
Watch trailer
Zdravstvuyte, my vasha krysha 6.6
Zdravstvuyte, my vasha krysha Zdravstvuyte, my vasha krysha
Comedy 2006, Russia
