Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Andrii Saminin
Andrii Saminin
Kinoafisha
Persons
Andrii Saminin
Andrii Saminin
Andrii Saminin
Date of Birth
26 April 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
0.0
Princessa iz Goroshino
(2022)
0.0
Groza nad Tihorechem
(2016)
0.0
Balerina
(2017)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Mystery
Romantic
Year
All
2022
2017
2016
2011
2005
All
5
TV Shows
5
Actor
5
Princessa iz Goroshino
Romantic
2022, Ukraine
Balerina
Drama, Mystery
2017, Ukraine
Groza nad Tihorechem
Drama, Romantic
2016, Ukraine
Delo bylo na Kubani
Drama, Romantic
2011, Russia
Podruga osobogo naznacheniya
Crime, Drama
2005, Ukraine
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree