Andrii Saminin

Date of Birth
26 April 1974
Age
51 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Princessa iz Goroshino 0.0
Princessa iz Goroshino (2022)
Groza nad Tihorechem 0.0
Groza nad Tihorechem (2016)
Balerina 0.0
Balerina (2017)

Filmography

Genre
Year
All 5 TV Shows 5 Actor 5
Princessa iz Goroshino
Princessa iz Goroshino
Romantic 2022, Ukraine
Balerina
Balerina
Drama, Mystery 2017, Ukraine
Groza nad Tihorechem
Groza nad Tihorechem
Drama, Romantic 2016, Ukraine
Delo bylo na Kubani
Delo bylo na Kubani
Drama, Romantic 2011, Russia
Podruga osobogo naznacheniya
Podruga osobogo naznacheniya
Crime, Drama 2005, Ukraine
