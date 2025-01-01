Menu
Andrey Arzyaev
Date of Birth
2 July 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
0.0
Chuzhaya semya
(2022)
0.0
Shapovalov
(2012)
0.0
Abonement na rassledovanie. Opasnye zhelaniya
(2023)
Filmography
Abonement na rassledovanie. Zanimatelnoe chtenie
Detective
2025, Russia
Abonement na rassledovanie. Pisma s togo sveta
Detective
2025, Russia
Vyzhivshie 2: Beremennaya
Sci-Fi, Drama
2024, Russia
Abonement na rassledovanie. Opasnye zhelaniya
Detective
2023, Russia
Abonement na rassledovanie. Nochnoy gost
Detective
2023, Russia
Chuzhaya semya
Romantic
2022, Russia
Shapovalov
Drama, Crime, Detective
2012, Russia
