Anastasiya Tyunina
Anastasiya Tyunina
Date of Birth
3 July 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
0.0
Pridumannoe schaste
(2021)
0.0
Strong You
(2018)
0.0
Uslovnyy ment 4
(2022)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
Mystery
Romantic
Year
All
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2015
All
10
TV Shows
10
Actress
10
Uslovnyj ment 6
Crime
2024, Russia
Uslovnyj ment 5
Detective
2023, Russia
Uslovnyy ment 4
Detective
2022, Russia
Pridumannoe schaste
Drama, Romantic
2021, Russia
Uslovnyy ment 3
Drama, Action, Crime
2021, Russia
Uslovnyy ment 2
Drama, Action, Crime
2020, Russia
Uslovnyy ment
Drama, Action, Crime
2019, Russia
Kumir
Drama, Mystery
2019, Russia
Strong You
Romantic
2018, Russia
Tri schastlivyh zhenshchiny
Drama, Comedy
2015, Russia
