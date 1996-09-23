Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Obzhigina
Anastasiya Obzhigina
Kinoafisha Persons Anastasiya Obzhigina

Anastasiya Obzhigina

Date of Birth
23 September 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Akula 0.0
Akula (2022)

Filmography

Genre
Year
All 1 TV Shows 1 Actress 1
Akula
Akula
Crime, Thriller, Drama 2022, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more