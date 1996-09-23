Menu
Anastasiya Obzhigina
Anastasiya Obzhigina
Date of Birth
23 September 1996
Age
29 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
0.0
Akula
(2022)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Thriller
Year
All
2022
All
1
TV Shows
1
Actress
1
Akula
Crime, Thriller, Drama
2022, Russia
