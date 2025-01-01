Menu
Anastasiya Klimenko



Anastasiya Klimenko
Date of Birth
28 June 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Cancer
Popular Films
0.0
Skoro budet schastie
(2023)
0.0
Angel na beloj karete
(2025)
0.0
Kult
(2015)
Filmography
Genre
All
Adventure
Drama
Romantic
Year
All
2025
2023
2015
All
3
TV Shows
3
Actress
3
Angel na beloj karete
Romantic
2025, Russia
Skoro budet schastie
Romantic
2023, Russia
Kult
Drama, Adventure
2015, Russia
