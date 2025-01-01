Anastasiia Karpenko

Menu
Date of Birth
9 March 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Under the Volcano 6.7
Under the Volcano (2024)
Tanec motylka 0.0
Tanec motylka (2017)
Ty moj 0.0
Ty moj (2020)

Filmography

Genre
Year
In Her Car
In Her Car
Drama 2024, Ukraine
Under the Volcano 6.7
Under the Volcano Pod wulkanem
Drama 2024, Poland
Ty moj
Ty moj
Romantic 2020, Ukraine
Tanec motylka
Tanec motylka
Drama, Romantic 2017, Ukraine
Vse vernetsya
Vse vernetsya
Drama, Romantic 2014, Russia/Ukraine
