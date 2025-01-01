Menu
Anastasiia Karpenko
Anastasiia Karpenko
Date of Birth
9 March 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.7
Under the Volcano
(2024)
0.0
Tanec motylka
(2017)
0.0
Ty moj
(2020)
In Her Car
Drama
2024, Ukraine
6.7
Under the Volcano
Pod wulkanem
Drama
2024, Poland
Ty moj
Romantic
2020, Ukraine
Tanec motylka
Drama, Romantic
2017, Ukraine
Vse vernetsya
Drama, Romantic
2014, Russia/Ukraine
