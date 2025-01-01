Menu
Anastasiya Kalashnikova
Anastasiya Kalashnikova
Date of Birth
18 April 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
7.1
Holidays
(2023)
5.8
Moy papa ne podarok
(2021)
0.0
Krylya Pegasa
(2017)
Filmography
Ostatsya druzyami
Comedy
2025, Russia
Prazdniki
Comedy, Romantic
2023, Russia
7.1
Holidays
Prazdniki
Comedy
2023, Russia
Watch trailer
Zhenis na mne
Comedy, Romantic
2022, Russia
5.8
Moy papa ne podarok
Moy papa ne podarok
Comedy, Family
2021, Russia
Watch trailer
Triada
Drama, Comedy
2019, Russia
Krylya Pegasa
Drama, Romantic
2017, Russia
Na perekryostke radosti i gorya
Romantic
2016, Russia
