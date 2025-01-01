Menu
Anastasiya Kalashnikova

Date of Birth
18 April 1994
Age
31 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Holidays 7.1
Holidays (2023)
Moy papa ne podarok 5.8
Moy papa ne podarok (2021)
Krylya Pegasa 0.0
Krylya Pegasa (2017)

Filmography

Genre
Year
All 8 Films 2 TV Shows 6 Actress 8
Ostatsya druzyami
Comedy 2025, Russia
Prazdniki
Comedy, Romantic 2023, Russia
Holidays Prazdniki
Comedy 2023, Russia
Watch trailer
Zhenis na mne
Comedy, Romantic 2022, Russia
Moy papa ne podarok Moy papa ne podarok
Comedy, Family 2021, Russia
Watch trailer
Triada
Drama, Comedy 2019, Russia
Krylya Pegasa
Drama, Romantic 2017, Russia
Na perekryostke radosti i gorya
Romantic 2016, Russia
