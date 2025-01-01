Menu
Anastasiya Zabirova
Anastasiya Zabirova
Anastasiya Zabirova
Date of Birth
20 January 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
8.8
Nevskij
(2016)
7.7
Doyti do ruchki
(2015)
7.0
Pancher
(2024)
Filmography
Sledopyt
Detective
2025, Russia
7
Pancher
Sport, Drama
2024, Russia
6.4
Dykhaniye myortvogo lesa
Dykhaniye myortvogo lesa
Drama
2022, Russia
Zolotaya krov
Detective
2021, Russia
8.8
Nevskij
Drama, Crime
2016, Russia
7.7
Doyti do ruchki
Doyti do ruchki
Comedy, Drama
2015, Russia
