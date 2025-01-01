Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Zabirova
Anastasiya Zabirova
Kinoafisha Persons Anastasiya Zabirova

Anastasiya Zabirova

Date of Birth
20 January 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Nevskij 8.8
Nevskij (2016)
Doyti do ruchki 7.7
Doyti do ruchki (2015)
Pancher 7.0
Pancher (2024)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 2 TV Shows 4 Actress 6
Sledopyt
Sledopyt
Detective 2025, Russia
Pancher 7
Pancher
Sport, Drama 2024, Russia
Dykhaniye myortvogo lesa 6.4
Dykhaniye myortvogo lesa Dykhaniye myortvogo lesa
Drama 2022, Russia
Zolotaya krov
Zolotaya krov
Detective 2021, Russia
Nevskij 8.8
Nevskij
Drama, Crime 2016, Russia
Doyti do ruchki 7.7
Doyti do ruchki Doyti do ruchki
Comedy, Drama 2015, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more