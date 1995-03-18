Menu
Alisa Lozovskaya

Date of Birth
18 March 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces

Popular Films

Arena dlya ubiystva 0.0
Arena dlya ubiystva (2018)
Odna zhizn na dvoih 0.0
Odna zhizn na dvoih (2018)
Eksponaty 0.0
Eksponaty (2022)

Filmography

Genre
Year
All 10 TV Shows 10 Actress 10
Russkaya zhena
Russkaya zhena
Drama 2024, Russia
Ochevidnoe neveroyatnoe
Ochevidnoe neveroyatnoe
Comedy, Sci-Fi 2024, Russia
Staraya razvalina
Staraya razvalina
Romantic 2023, Russia
Falshivyy flag
Falshivyy flag
Detective 2023, Russia
Eksponaty
Eksponaty
Drama, Comedy 2022, Russia
Babe leto
Babe leto
Drama, Romantic 2019, Russia
Arena dlya ubiystva
Arena dlya ubiystva
Romantic, Detective, Crime 2018, Russia
Odna zhizn na dvoih
Odna zhizn na dvoih
Romantic 2018, Russia
S'parta
S'parta
Drama, Thriller, Detective 2018, Russia
Sparta
Sparta
Drama, Thriller 2018, Russia
