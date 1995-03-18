Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Alisa Lozovskaya
Kinoafisha
Persons
Alisa Lozovskaya
Alisa Lozovskaya
Date of Birth
18 March 1995
Age
30 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
0.0
Arena dlya ubiystva
(2018)
0.0
Odna zhizn na dvoih
(2018)
0.0
Eksponaty
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Detective
Drama
Romantic
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2024
2023
2022
2019
2018
All
10
TV Shows
10
Actress
10
Russkaya zhena
Drama
2024, Russia
Ochevidnoe neveroyatnoe
Comedy, Sci-Fi
2024, Russia
Staraya razvalina
Romantic
2023, Russia
Falshivyy flag
Detective
2023, Russia
Eksponaty
Drama, Comedy
2022, Russia
Babe leto
Drama, Romantic
2019, Russia
Arena dlya ubiystva
Romantic, Detective, Crime
2018, Russia
Odna zhizn na dvoih
Romantic
2018, Russia
S'parta
Drama, Thriller, Detective
2018, Russia
Sparta
Drama, Thriller
2018, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree