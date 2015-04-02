Menu
Alisa Klagish
Alisa Klagish
Date of Birth
2 April 2015
Age
10 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
8.6
Ira
(2023)
6.0
Yolki 11
(2024)
Tickets
0.0
Dalekaya i blizkaya
(2023)
Filmography
6
Yolki 11
Yolki 11
Comedy
2024, Russia
Watch trailer
Tickets
Dalekaya i blizkaya
Romantic
2023, Russia
8.6
Ira
Drama, Comedy
2023, Russia
Letom vsyakoe byvaet
Adventure
, Russia
