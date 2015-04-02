Menu
Alisa Klagish
Alisa Klagish

Alisa Klagish

Date of Birth
2 April 2015
Age
10 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Ira 8.6
Ira (2023)
Yolki 11 6.0
Yolki 11 (2024)
Dalekaya i blizkaya 0.0
Dalekaya i blizkaya (2023)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 2 TV Shows 2 Actress 4
Yolki 11 6
Yolki 11 Yolki 11
Comedy 2024, Russia
Dalekaya i blizkaya
Dalekaya i blizkaya
Romantic 2023, Russia
Ira 8.6
Ira
Drama, Comedy 2023, Russia
Letom vsyakoe byvaet
Adventure , Russia
