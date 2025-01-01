Menu
Alisa Vedinyapina
Date of Birth
29 October 1993
Age
31 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
0.0
Zhenschina v sostoyanii razvoda
(2022)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2022
All
1
TV Shows
1
Actress
1
Zhenschina v sostoyanii razvoda
Comedy, Drama
2022, Russia
