Alisa Vedinyapina
Alisa Vedinyapina

Alisa Vedinyapina

Date of Birth
29 October 1993
Age
31 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Filmography

Genre
Year
All 1 TV Shows 1 Actress 1
Zhenschina v sostoyanii razvoda
Zhenschina v sostoyanii razvoda
Comedy, Drama 2022, Russia
