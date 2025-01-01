Menu
Aleksey Yarovenko
Aleksey Yarovenko

Date of Birth
23 August 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Samyy luchshiy muzh (2019)
Nedotroga (2014)
Sila lyubvi (2014)

Filmography

Genre
Year
All 6 TV Shows 6 Actor 6
Samyy luchshiy muzh
Romantic 2019, Ukraine
Kumir
Drama, Mystery 2019, Russia
Ukradi menya
Romantic 2016, Russia
Nedotroga
Drama, Romantic 2014, Russia
Sila lyubvi
Drama, Romantic 2014, Russia
Chuzhaya zhenschina
Romantic 2013, Russia
