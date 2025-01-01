Menu
Alexey Nilov
Date of Birth
31 January 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Kholmy i ravniny 5.2
Kholmy i ravniny (2008)
0.0
Zvezdy i lisy (2019)
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy 0.0
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy (2021)

Filmography

Genre
Year
All 29 Films 4 TV Shows 25 Actor 29
Tambovskij volk
Detective, Drama 2025, Russia
Izgoj 3
Izgoj 3
Detective 2025, Russia
Izgoj 3
Izgoj 3
Detective, Action 2025, Russia
Izgoj 2
Izgoj 2
Detective 2024, Russia
Uslovnyj ment 6
Uslovnyj ment 6
Crime 2024, Russia
Alibi Feniksa
Detective 2023, Russia
Izgoy
Izgoy
Detective 2023, Russia
Gribnoj dozhd
Gribnoj dozhd
Romantic 2023, Russia
Uslovnyj ment 5
Uslovnyj ment 5
Detective 2023, Russia
Policeyskoe bratstvo
Policeyskoe bratstvo
Detective, Comedy 2022, Russia
Uslovnyy ment 4
Uslovnyy ment 4
Detective 2022, Russia
Varyag
Varyag
Action 2022, Russia
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy
Action, Drama 2021, Russia
Uslovnyy ment 3
Uslovnyy ment 3
Drama, Action, Crime 2021, Russia
16-й
16-й
Comedy 2021, Russia
Uslovnyy ment 2
Uslovnyy ment 2
Drama, Action, Crime 2020, Russia
Zvezdy i lisy
Detective 2019, Russia
Uslovnyy ment
Uslovnyy ment
Drama, Action, Crime 2019, Russia
Devichij les
Devichij les
Drama, Romantic 2019, Russia
Kancelyarskaya krysa
Kancelyarskaya krysa
Action, Crime, Detective 2018, Russia
Vyzhit lyuboy cenoy
Vyzhit lyuboy cenoy
Action 2017, Russia
Ulybka lisa
Ulybka lisa
Drama, Detective 2017, Russia
Az vozdam
Az vozdam
Drama 2015, Russia
Vysokie stavki
Vysokie stavki
Crime 2015, Russia
