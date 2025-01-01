Menu
Alexey Nilov
Alexey Nilov
Date of Birth
31 January 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
5.2
Kholmy i ravniny
(2008)
0.0
Zvezdy i lisy
(2019)
0.0
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy
(2021)
Filmography
29
Films
4
TV Shows
25
Actor
29
Tambovskij volk
Detective, Drama
2025, Russia
Izgoj 3
Detective
2025, Russia
Izgoj 2
Detective, Action
2025, Russia
Izgoj 2
Detective
2024, Russia
Uslovnyj ment 6
Crime
2024, Russia
Alibi Feniksa
Detective
2023, Russia
Izgoy
Detective
2023, Russia
Gribnoj dozhd
Romantic
2023, Russia
Uslovnyj ment 5
Detective
2023, Russia
Policeyskoe bratstvo
Detective, Comedy
2022, Russia
Uslovnyy ment 4
Detective
2022, Russia
Varyag
Action
2022, Russia
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy
Action, Drama
2021, Russia
Uslovnyy ment 3
Drama, Action, Crime
2021, Russia
16-й
16-й
Comedy
2021, Russia
Uslovnyy ment 2
Drama, Action, Crime
2020, Russia
Zvezdy i lisy
Detective
2019, Russia
Uslovnyy ment
Drama, Action, Crime
2019, Russia
Devichij les
Drama, Romantic
2019, Russia
Kancelyarskaya krysa
Action, Crime, Detective
2018, Russia
Vyzhit lyuboy cenoy
Action
2017, Russia
Ulybka lisa
Drama, Detective
2017, Russia
Az vozdam
Drama
2015, Russia
Vysokie stavki
Crime
2015, Russia
Show more
