Aleksey Nesterenko
Aleksey Nesterenko

Date of Birth
20 February 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Pisces

Kapitan Gollivud 8.1
Kapitan Gollivud (2019)
Nas ne dogonish 5.1
Nas ne dogonish (2007)
Princessa s severa 0.0
Princessa s severa (2016)

Kak uvolit nevernogo muzha
Romantic 2025, Russia
Glaz pustyni
War, Drama, Action 2024, Russia
Prevratnosti lyubvi
Romantic 2023, Russia
Za pervogo vstrechnogo
Romantic 2021, Russia
Kapitan Gollivud 8.1
Romantic 2019, Russia
Princessa s severa
Drama, Romantic 2016, Russia
Nas ne dogonish 5.1
Thriller 2007, Russia
