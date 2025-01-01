Menu
Filmography
Aleksey Nesterenko
Aleksey Nesterenko
Aleksey Nesterenko
Date of Birth
20 February 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
8.1
Kapitan Gollivud
(2019)
5.1
Nas ne dogonish
(2007)
0.0
Princessa s severa
(2016)
Filmography
5
Actor
7
Kak uvolit nevernogo muzha
Romantic
2025, Russia
Glaz pustyni
War, Drama, Action
2024, Russia
Prevratnosti lyubvi
Romantic
2023, Russia
Za pervogo vstrechnogo
Romantic
2021, Russia
8.1
Kapitan Gollivud
Kapitan Gollivud
Romantic
2019, Russia
Princessa s severa
Drama, Romantic
2016, Russia
5.1
Nas ne dogonish
Nas ne dogonish
Thriller
2007, Russia
