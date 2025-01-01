Menu
Aleksey Lysenko

Date of Birth
5 September 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Virgo

Popular Films

Morskie dyavoly. Sudby 2 0.0
Morskie dyavoly. Sudby 2 (2011)
Chuzhoj rajon 0.0
Chuzhoj rajon (2012)
Vnutrennee rassledovanie 0.0
Vnutrennee rassledovanie (2014)

Filmography

Genre
Year
All 3 TV Shows 3 Actor 3
Vnutrennee rassledovanie
Vnutrennee rassledovanie
Action, Crime, Detective 2014, Russia
Chuzhoj rajon
Chuzhoj rajon
Crime 2012, Russia
Morskie dyavoly. Sudby 2
Morskie dyavoly. Sudby 2
Action, Crime 2011, Russia
