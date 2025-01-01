Menu
Aleksey Lysenko
Aleksey Lysenko
Aleksey Lysenko
Date of Birth
5 September 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
0.0
Morskie dyavoly. Sudby 2
(2011)
0.0
Chuzhoj rajon
(2012)
0.0
Vnutrennee rassledovanie
(2014)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Detective
Year
All
2014
2012
2011
All
3
TV Shows
3
Actor
3
Vnutrennee rassledovanie
Action, Crime, Detective
2014, Russia
Chuzhoj rajon
Crime
2012, Russia
Morskie dyavoly. Sudby 2
Action, Crime
2011, Russia
