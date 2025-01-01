Menu
Kinoafisha Persons Aleksey Krasnocvetov

Aleksey Krasnocvetov

Date of Birth
15 December 1987
Age
37 years old
Zodiac sign
Sagittarius

Popular Films

Oazis lyubvi 4.8
Oazis lyubvi (2012)
Bezdna 0.0
Bezdna (2022)
Poka idut chasy 0.0
Poka idut chasy (2023)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 1 TV Shows 5 Actor 6
Poka idut chasy
Poka idut chasy
Romantic 2023, Russia
Bezdna
Bezdna
Drama, Detective 2022, Russia
Velikolepnaya Pyatyorka
Velikolepnaya Pyatyorka
Detective 2019, Russia
Sneg i pepel
Sneg i pepel
War 2015, Russia
Rozysknik
Rozysknik
Crime, Drama 2013, Russia
Oazis lyubvi 4.8
Oazis lyubvi Oazis lyubvi
Romantic 2012, Russia
