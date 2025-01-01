Menu
Aleksandra Bogdanova
Aleksandra Bogdanova

Date of Birth
25 April 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Moskovskie tayny. Proklyatie Mastera 4.8
Moskovskie tayny. Proklyatie Mastera (2019)
Московские тайны. Тринадцатое колено 3.6
Московские тайны. Тринадцатое колено (2019)
Московские тайны. Либерея 2.8
Московские тайны. Либерея (2019)

Filmography

Genre
Year
All 15 Films 4 TV Shows 11 Actress 15
Grachi
Action 2025, Russia
Dorogoj Villi
Dorogoj Villi
Detective 2025, Russia
Chayki
Chayki
Romantic, Sport 2022, Russia
Prisyazhnaya
Prisyazhnaya
Romantic 2022, Russia
Obyavlen mertvym
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective 2021, Russia
SMERSH
SMERSH
War 2019, Russia
Moskovskie tayny. Proklyatie Mastera 4.8
Moskovskie tayny. Proklyatie Mastera
Crime 2019, Russia
Московские тайны. Либерея 2.8
Московские тайны. Либерея
Detective 2019, Russia
Московские тайны. Тринадцатое колено 3.6
Московские тайны. Тринадцатое колено
Detective 2019, Russia
Московские тайны. Бедная Лиза
Московские тайны. Бедная Лиза
Detective 2019, Russia
V sozvezdii Strelca
V sozvezdii Strelca
Drama, Romantic, Sport, Biography 2018, Russia
Derzhis za oblaka
Derzhis za oblaka
Drama, Romantic 2018, Belarus/Russia
Shubert
Shubert
Thriller, Detective 2018, Russia
Clerk
Clerk
Detective, Crime 2017, Russia
Sila lyubvi
Sila lyubvi
Drama, Romantic 2014, Russia
