Aleksandra Bogdanova
Aleksandra Bogdanova
Aleksandra Bogdanova
Date of Birth
25 April 1992
Age
33 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
4.8
Moskovskie tayny. Proklyatie Mastera
(2019)
3.6
Московские тайны. Тринадцатое колено
(2019)
2.8
Московские тайны. Либерея
(2019)
Filmography
Genre
All
Action
Biography
Crime
Detective
Drama
Romantic
Sport
Thriller
War
Year
All
2025
2022
2021
2019
2018
2017
2014
All
15
Films
4
TV Shows
11
Actress
15
Grachi
Action
2025, Russia
Dorogoj Villi
Detective
2025, Russia
Chayki
Romantic, Sport
2022, Russia
Prisyazhnaya
Romantic
2022, Russia
Obyavlen mertvym
Drama, Crime, Detective
2021, Russia
SMERSH
War
2019, Russia
4.8
Moskovskie tayny. Proklyatie Mastera
Moskovskie tayny. Proklyatie Mastera
Crime
2019, Russia
2.8
Московские тайны. Либерея
Московские тайны. Либерея
Detective
2019, Russia
3.6
Московские тайны. Тринадцатое колено
Московские тайны. Тринадцатое колено
Detective
2019, Russia
Московские тайны. Бедная Лиза
Московские тайны. Бедная Лиза
Detective
2019, Russia
V sozvezdii Strelca
Drama, Romantic, Sport, Biography
2018, Russia
Derzhis za oblaka
Drama, Romantic
2018, Belarus/Russia
Shubert
Thriller, Detective
2018, Russia
Clerk
Detective, Crime
2017, Russia
Sila lyubvi
Drama, Romantic
2014, Russia
