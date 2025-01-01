Menu
Aleksandr Stroev
Date of Birth
3 September 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Virgo

Gde-to na krayu sveta 0.0
Gde-to na krayu sveta (2017)
Zhizn, po sluham, odna 0.0
Zhizn, po sluham, odna (2017)
Morskie dyavoly. Sudby 0.0
Morskie dyavoly. Sudby (2009)

Soyuz spaseniya. Vremya gneva
Soyuz spaseniya. Vremya gneva
History, Drama, Crime 2021, Russia
Filin
Filin
Detective 2021, Russia
Gde-to na krayu sveta
Gde-to na krayu sveta
Romantic, Mystery 2017, Russia
Zhizn, po sluham, odna
Zhizn, po sluham, odna
Romantic, Detective 2017, Russia
ZhZh
ZhZh ZhZh
Drama 2013, Russia
Morskie dyavoly. Sudby
Morskie dyavoly. Sudby
Action, Crime 2009, Russia
Stolypin… Nevyuchennye uroki
Stolypin… Nevyuchennye uroki
Drama, History, Biography 2006, Russia
