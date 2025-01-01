Menu
Aleksandr Stroev
Aleksandr Stroev
Aleksandr Stroev
Date of Birth
3 September 1965
Age
60 years old
Zodiac sign
Virgo
Popular Films
0.0
Gde-to na krayu sveta
(2017)
0.0
Zhizn, po sluham, odna
(2017)
0.0
Morskie dyavoly. Sudby
(2009)
Filmography
Genre
All
Action
Biography
Crime
Detective
Drama
History
Mystery
Romantic
Year
All
2021
2017
2013
2009
2006
All
7
Films
1
TV Shows
6
Writer
1
Director
2
Actor
5
Soyuz spaseniya. Vremya gneva
History, Drama, Crime
2021, Russia
Filin
Detective
2021, Russia
Gde-to na krayu sveta
Romantic, Mystery
2017, Russia
Zhizn, po sluham, odna
Romantic, Detective
2017, Russia
ZhZh
ZhZh
Drama
2013, Russia
Morskie dyavoly. Sudby
Action, Crime
2009, Russia
Stolypin… Nevyuchennye uroki
Drama, History, Biography
2006, Russia
