Aleksandr Kudrenko
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Kudrenko
Aleksandr Kudrenko
Date of Birth
11 October 1979
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
8.8
Nevskij
(2016)
0.0
Klyuch ot vseh dverey
(2021)
0.0
Syn
(2022)
Filmography
Planeta
Planeta
Drama, Sci-Fi
2025, Russia
Tickets
Amura
Action, Drama
2024, Russia
Spasti edinstvennogo syna
Drama, Thriller
2023, Russia
Syn
Crime, Drama
2022, Russia
Staya
Drama
2022, Russia
Zhenskoe delo
Crime, Detective
2022, Russia
Klyuch ot vseh dverey
Drama
2021, Russia
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy
Action, Drama
2021, Russia
Pro Veru
Drama
2020, Russia
Admiraly rayona
Drama, Action, Mystery
2020, Russia
Okonchatelnyy prigovor
Drama, Detective
2019, Russia
Vyzhit lyuboy cenoy
Action
2017, Russia
8.8
Nevskij
Drama, Crime
2016, Russia
Begi!
Action, Crime
2016, Russia
Voennaya razvedka: Severnyj front
War
2012, Russia
