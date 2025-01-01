Menu
Aleksandr Kudrenko

Date of Birth
11 October 1979
Age
45 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

Nevskij 8.8
Nevskij (2016)
Klyuch ot vseh dverey 0.0
Klyuch ot vseh dverey (2021)
0.0
Syn (2022)

Filmography

Planeta
Planeta Planeta
Drama, Sci-Fi 2025, Russia
Tickets
Amura
Amura
Action, Drama 2024, Russia
Spasti edinstvennogo syna
Spasti edinstvennogo syna
Drama, Thriller 2023, Russia
Syn
Crime, Drama 2022, Russia
Staya
Staya
Drama 2022, Russia
Zhenskoe delo
Zhenskoe delo
Crime, Detective 2022, Russia
Klyuch ot vseh dverey
Klyuch ot vseh dverey
Drama 2021, Russia
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy
Pyat minut tishiny. Simbirskie morozy
Action, Drama 2021, Russia
Pro Veru
Pro Veru
Drama 2020, Russia
Admiraly rayona
Admiraly rayona
Drama, Action, Mystery 2020, Russia
Okonchatelnyy prigovor
Okonchatelnyy prigovor
Drama, Detective 2019, Russia
Vyzhit lyuboy cenoy
Vyzhit lyuboy cenoy
Action 2017, Russia
Nevskij
Nevskij
Drama, Crime 2016, Russia
Begi!
Begi!
Action, Crime 2016, Russia
Voennaya razvedka: Severnyj front
Voennaya razvedka: Severnyj front
War 2012, Russia
