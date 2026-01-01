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Yury Arkhangelsky
Yury Arkhangelsky Yury Arkhangelsky
Kinoafisha Persons Yury Arkhangelsky

Yury Arkhangelsky

Yury Arkhangelsky

Date of Birth
25 November 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actor, Action hero

Popular Films

Nevskij 7.6
Nevskij (2016)
Izgoj. Alibi Feniksa 6.0
Izgoj. Alibi Feniksa (2023)
Shelest. Bolshoy peredel 5.3
Shelest. Bolshoy peredel (2018)

Filmography

Izgoj. Prolog
Izgoj. Prolog
Crime, Detective 2025, Russia
Izgoj. Alibi Feniksa 6
Izgoj. Alibi Feniksa
Detective, Crime 2023, Russia
Zhenskoe delo
Zhenskoe delo
Crime, Detective 2022, Russia
Shelest. Bolshoy peredel 5.3
Shelest. Bolshoy peredel
Crime, Drama 2018, Russia
Molodoj 4.4
Molodoj Molodoj
Drama 2017, Russia
Nevskij 7.6
Nevskij
Drama, Crime 2016, Russia
Colonel Shelest 5.3
Colonel Shelest
Action, Crime, Detective 2016, Russia
Shamanka
Shamanka
Detective 2015, Russia
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