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Yury Arkhangelsky
Yury Arkhangelsky
Kinoafisha
Persons
Yury Arkhangelsky
Yury Arkhangelsky
Yury Arkhangelsky
Date of Birth
25 November 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
Popular Films
7.6
Nevskij
(2016)
6.0
Izgoj. Alibi Feniksa
(2023)
5.3
Shelest. Bolshoy peredel
(2018)
Filmography
Izgoj. Prolog
Crime, Detective
2025, Russia
6
Izgoj. Alibi Feniksa
Detective, Crime
2023, Russia
Zhenskoe delo
Crime, Detective
2022, Russia
5.3
Shelest. Bolshoy peredel
Crime, Drama
2018, Russia
4.4
Molodoj
Molodoj
Drama
2017, Russia
7.6
Nevskij
Drama, Crime
2016, Russia
5.3
Colonel Shelest
Action, Crime, Detective
2016, Russia
Shamanka
Detective
2015, Russia
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