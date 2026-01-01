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Leah Cairns
Leah Cairns
Kinoafisha
Persons
Leah Cairns
Leah Cairns
Leah Cairns
Date of Birth
2 June 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress
,
Science-fiction heroine
,
Action heroine
Popular Films
7.9
Travelers
(2016)
7.2
Sanctuary
(2008)
6.9
Brand New Cherry Flavor
(2021)
Filmography
6.9
Brand New Cherry Flavor
Drama, Fantasy, Mystery,
2021, USA
7.9
Travelers
Drama, Action, Sci-Fi
2016, USA
3.8
Mega Cyclone
Mega Cyclone
Catastrophe, Sci-Fi, Action
2011, Canada
7.2
Sanctuary
Drama, Adventure, Sci-Fi
2008, Canada
6.4
88 Minutes
88 Minutes
Crime, Thriller, Drama
2007, Germany / USA
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