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Leah Cairns
Leah Cairns Leah Cairns
Kinoafisha Persons Leah Cairns

Leah Cairns

Leah Cairns

Date of Birth
2 June 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine, Action heroine

Popular Films

Travelers 7.9
Travelers (2016)
Sanctuary 7.2
Sanctuary (2008)
Brand New Cherry Flavor 6.9
Brand New Cherry Flavor (2021)

Filmography

Brand New Cherry Flavor 6.9
Brand New Cherry Flavor
Drama, Fantasy, Mystery, 2021, USA
Travelers 7.9
Travelers
Drama, Action, Sci-Fi 2016, USA
Mega Cyclone 3.8
Mega Cyclone Mega Cyclone
Catastrophe, Sci-Fi, Action 2011, Canada
Sanctuary 7.2
Sanctuary
Drama, Adventure, Sci-Fi 2008, Canada
88 Minutes 6.4
88 Minutes 88 Minutes
Crime, Thriller, Drama 2007, Germany / USA
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