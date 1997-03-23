Menu
Aleksey Furmanov

Date of Birth
23 March 1997
Age
28 years old
Zodiac sign
Aries

Popular Films

Sumrak (2023)
Criminal code article105 (2021)

Filmography

Genre
Year
All 2 TV Shows 2 Actor 2
Sumrak
Sumrak
Detective 2023, Russia
Criminal code article105
Criminal code article105
Detective 2021, Russia
