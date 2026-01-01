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Ezra Menas
Ezra Menas
Kinoafisha
Persons
Ezra Menas
Ezra Menas
Ezra Menas
Date of Birth
20 July 1990
Age
36 years old
Zodiac sign
Cancer
Actor type
Romantic actress
,
The Adventurer
Popular Films
7.4
West Side Story
(2021)
2.0
Ridley Jones
(2021)
Filmography
2
Ridley Jones
Adventure, Children's
2021, USA
7.4
West Side Story
West Side Story
Musical, Romantic, Crime
2021, USA
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