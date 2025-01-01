Alex Morgan

Menu
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
2 July 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
170 cm (5 ft 7 in)
Popular Films
7.6
Copa 71
(2023)
0.0
Greatness Code
(2020)
Filmography
7.6
Copa 71
Copa 71
Documentary, Sport
2023, Great Britain / USA
Greatness Code
Sport, Documentary
2020, USA
