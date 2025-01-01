Menu
Sophie Wilde
Awards
Sophie Wilde
About
Filmography
Articles
Awards
Cannes Film Festival 2024
Female Revelation
Winner
Female Revelation
Winner
BAFTA Awards 2024
EE Rising Star Award
Nominee
