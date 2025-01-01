Menu
Kinoafisha Persons Sophie Wilde Awards

Awards and nominations of Sophie Wilde

Sophie Wilde
Cannes Film Festival 2024 Cannes Film Festival 2024
Female Revelation
Winner
Female Revelation
Winner
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
EE Rising Star Award
Nominee
