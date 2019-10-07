Menu
Aleksandr Davydov
Aleksandr Davydov
Aleksandr Davydov

Aleksandr Davydov

Date of Birth
8 November 1951
Age
67 years old
Zodiac sign
Scorpio
Date of death
7 October 2019

Popular Films

Detstvo Nikity 0.0
Detstvo Nikity (1992)

Filmography

Genre
Year
All 1 Films 1 Actor 1
Detstvo Nikity
Detstvo Nikity
Drama 1992, Russia
