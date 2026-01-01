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Neil Sedaka
Neil Sedaka
Kinoafisha
Persons
Neil Sedaka
Neil Sedaka
Neil Sedaka
Date of Birth
13 March 1939
Age
87 years old
Zodiac sign
Pisces
Popular Films
6.6
This Is Pop
(2021)
Filmography
6.6
This Is Pop
Documentary, Music
2021, Canada
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