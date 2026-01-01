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Nina Metivier
Nina Metivier
Kinoafisha
Persons
Nina Metivier
Nina Metivier
Nina Metivier
Popular Films
8.3
Doctor Who
(2005)
7.0
Death Valley
(2025)
6.6
Fool Me Once
(2024)
Filmography
7
Death Valley
Drama, Comedy, Crime
2025, Great Britain
6.6
Fool Me Once
Crime, Thriller, Detective,
2024, Great Britain/USA
After the Flood
Drama, Thriller, Detective
2024, Great Britain
5.3
The A List
Drama, Mystery
2018, Great Britain
8.3
Doctor Who
Drama, Adventure, Sci-Fi
2005, Great Britain
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