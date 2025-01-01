Menu
Aleksey Sashin
Aleksey Sashin

Date of Birth
16 October 1973
Age
51 years old
Zodiac sign
Libra

Popular Films

A Wizard 6.2
A Wizard (2008)
Salam Maskva 0.0
Salam Maskva (2016)
Na dne 0.0
Na dne (2023)

Filmography

Genre
Year
All 6 Films 1 TV Shows 5 Writer 6
Na dne
Na dne
Comedy 2023, Russia
Murderous Fervour
Murderous Fervour
Mystery 2021, Russia
Aleks Lyutyy
Aleks Lyutyy
Detective, History 2020, Russia
Graveyard Shift
Graveyard Shift
Action, Crime, Detective 2018, Russia
Salam Maskva
Salam Maskva
Drama, Crime 2016, Russia
A Wizard 6.2
A Wizard Volshebnik
Comedy 2008, Russia
