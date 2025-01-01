Menu
Persons
Aleksey Sashin
Date of Birth
16 October 1973
Age
51 years old
Zodiac sign
Libra
Popular Films
6.2
A Wizard
(2008)
0.0
Salam Maskva
(2016)
0.0
Na dne
(2023)
Na dne
Comedy
2023, Russia
Murderous Fervour
Mystery
2021, Russia
Aleks Lyutyy
Detective, History
2020, Russia
Graveyard Shift
Action, Crime, Detective
2018, Russia
Salam Maskva
Drama, Crime
2016, Russia
6.2
A Wizard
Volshebnik
Comedy
2008, Russia
