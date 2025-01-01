Menu
Aleksandr Zachinyaev

Aleksandr Zachinyaev

Date of Birth
10 July 1990
Age
35 years old
Zodiac sign
Cancer

Popular Films

U Samogo Belogo Morya 5.9
U Samogo Belogo Morya (2022)
Pazl 0.0
Pazl (2023)
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya 0.0
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya (2021)

Filmography

Genre
Year
All 3 Films 2 TV Shows 1 Director 2 Writer 2 Actor 1
Pazl
Pazl
Detective, Action 2023, Russia
U Samogo Belogo Morya 5.9
U Samogo Belogo Morya
Drama, Family 2022, Russia
Watch trailer
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya
Punkt propuska. Oficerskaya istoriya
War 2021, Russia
