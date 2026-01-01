Massimo Vavassori

Menu
Date of Birth
19 April 1982
Age
43 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
5.7
Zero
(2021)
Filmography
5.7
Zero
Drama, Sci-Fi
2021, Italy
