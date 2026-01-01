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Kseniya Romenkova
Kseniya Romenkova Kseniya Romenkova
Kinoafisha Persons Kseniya Romenkova

Kseniya Romenkova

Kseniya Romenkova

Date of Birth
25 April 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Magiya serdca 7.9
Magiya serdca (2025)
Nevesta 7.5
Nevesta (2023)
Omut 7.1
Omut (2024)

Filmography

Vedmina lyubov
Vedmina lyubov
Romantic 2026, Russia
Magiya serdca 7.9
Magiya serdca
Drama, Romantic, 2025, Russia
Slepaya lyubov
Slepaya lyubov
Romantic, 2025, Russia
Odno tseloe 5.6
Odno tseloe
Romantic, 2024, Russia
Porochnaya svyaz 5.8
Porochnaya svyaz
Romantic, 2024, Russia
Chuzhie lyudi
Chuzhie lyudi
Romantic, 2024, Russia
Omut 7.1
Omut
Detective, 2024, Russia
Leti, peryshko
Leti, peryshko
Romantic, 2023, Russia
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