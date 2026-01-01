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Kseniya Romenkova
Kseniya Romenkova
Kinoafisha
Persons
Kseniya Romenkova
Kseniya Romenkova
Kseniya Romenkova
Date of Birth
25 April 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.9
Magiya serdca
(2025)
7.5
Nevesta
(2023)
7.1
Omut
(2024)
Filmography
Vedmina lyubov
Romantic
2026, Russia
7.9
Magiya serdca
Drama, Romantic,
2025, Russia
Slepaya lyubov
Romantic,
2025, Russia
5.6
Odno tseloe
Romantic,
2024, Russia
5.8
Porochnaya svyaz
Romantic,
2024, Russia
Chuzhie lyudi
Romantic,
2024, Russia
7.1
Omut
Detective,
2024, Russia
Leti, peryshko
Romantic,
2023, Russia
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