Awards and nominations of Elliot Silverstein

Elliot Silverstein
Berlin International Film Festival 1965 Berlin International Film Festival 1965
Best Feature Film Suitable for Young People
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
